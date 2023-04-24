بوريل: تحدثت إلى البرهان وحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار في السودان وحماية المدنيين

حث مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مساء اليوم الأحد، القادة السودانيين على وقف فوري لإطلاق النار في السودان.

وقال بوريل عبر حسابه على تويتر: إنه “تحدث إلى البرهان وحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار بالسودان وأكد لهما ضرورة حماية المدنيين وضمان الإجلاء الآمن للأوروبيين”.

Spoke to both General @aftaburhan and @GeneralDagllo urging for an immediate ceasefire. Also insisted on the need to protect civilians and to guarantee safe evacuation of EU citizens.#Sudan — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.

يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.