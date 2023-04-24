حزب الأمة القومي السوداني يقترح استضافة البرهان وحميدتي في حوار بدولة إقليمية

اقترح حزب الأمة القومي السوداني، اليوم الأحد، “استضافة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في حوار لإنهاء الأزمة بدولة إقليمية.

ونقلت قناة “العربية” عن حزب الأمة السوادني، قوله، إن “تصريحات البرهان وحميدتي تشير إلى أنهما استُدرجا للحرب”، معربا عن مخاوفه من تداعيات فرار سجناء خطيرين على السودان.

حزب الأمة القومي السوداني لـ العربية: نقترح استضافة البرهان وحميدتي في حوار بدولة إقليمية #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 23, 2023

حزب الأمة القومي السوداني لـ العربية: تصريحات البرهان وحميدتي تشير إلى أنهما استدرجا للحرب #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 23, 2023

وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.

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يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.