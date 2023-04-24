رئيس وزراء إثيوبيا يعلن بدء مفاوضات بين حكومته و"جبهة تحرير أورومو" المسلحة يوم الثلاثاء

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، “بدء مفاوضات مع “جيش تحرير أورومو” في تنزانيا بعد غد الثلاثاء”.

وقال أبي أحمد، في تصريحات صحفية،”ستبدأ جولة مفاوضات معهم (جيش تحرير أورومو) بعد غد في تنزانيا”.

ويعد جيش تحرير أورومو جماعة محظورة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة سابقة كانت محظورة وعادت من المنفى بعدما تولي آبي السلطة في 2018.

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وفي وقت سابق من العام الماضي، كشفت الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن “أكثر من 20 مليون شخص في إثيوبيا يحتاجون للمساعدة هذا العام، ما يقرب من ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال”.

وأصافت: “إثيوبيا تواجه أسوأ موجة جفاف في السنوات الأربعين الماضية، والتأثير واضح في المزيد من المناطق في جنوب وشرق البلاد، مشيرة إلى “تفاقم مستويات سوء التغذية ونفوق أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية”.