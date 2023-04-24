مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس إنجلترا بعد إقصاء برايتون

انتهى الوقت الأصلي للمباراة وأيضا الوقت الإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها مانشستر يونايتد وتأهل لنهائي إنجلترا.

يشار إلى أن مانشستر سيتي كان قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي”، مساء السبت الماضي.