مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس إنجلترا بعد إقصاء برايتون

نجح فريق مانشستر يونايتد، في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب برايتون بالفوز 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي”، في نصف نهائي كأس الاتحاد.
وبهذا الفوز ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
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23 مارس, 08:48 GMT
انتهى الوقت الأصلي للمباراة وأيضا الوقت الإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها مانشستر يونايتد وتأهل لنهائي إنجلترا.
يشار إلى أن مانشستر سيتي كان قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي”، مساء السبت الماضي.
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