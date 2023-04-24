القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، بإطلاقها 275 قذيفة، وفقًا لتقارير المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية عبر” تلغرام”، “خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 31 مرة من راجمات مدفعية من عيار 155 ملم. على (محور) غورلوفكا – 3 عمليات قصف من مدفعية عيار 155 ملم. (على محور) ياسينوفاتا، 5 عمليات قصف من مدفعية عيار 155 ملم، على فولناخسكوي قصف واحد من مدفعية عيار 155 ملم “.

تم إطلاق ما مجموعه 275 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة.

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تعرضت مناطق ثماني مدن وبلدات في جمهورية دونيتسك للقصف هي: زايتسيفو، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، ياكوفليفكا، مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، ببتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق سوفيتسكي، تشيرفونوغفارديسكي، كيروفسكي)، أليكساندوفكا.