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زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جزر كيرماديك في نيوزيلندا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا، الاثنين.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وفق الهيئة الأمريكية.
وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد أي تهديد من وقوع تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو الأسكا أو الجزر البريطانية عقب زلزال جزر كرماديك.
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية
16 مارس, 01:22 GMT
وكان زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا، 16 مارس/ آذار الماضي.

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موقع سبوتنيك الروسي

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