وزارة الدفاع: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مستودع وقود أوكراني قرب أرتيوموفسك

شنَّ الجيش الروسي هجوماً صاروخياً على القوات الأوكرانية على محور ليسيتشانسك واستهدف مخزناً أوكرانياً للوقود بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة القوات “الجنوبية” الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة “سبوتنيك”.

موسكو – سبوتنيك. وقال أستافيف للوكالة: “وجهت الوحدة الصاروخية التابعة للمجموعة الجنوبية ضربة لنقاط التمركز المؤقتة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية على محور ليسيتشانسك”. وأضاف، “وكذلك (ضربة) لمستودع الوقود ومواد التشحيم ونقطة التزود بالوقود للمعدات المنفصلة للواء 17 في كونستانتينوفكا على محور سوليدارو-باخموتسكي (باخموت هو الاسم الأوكراني لأرتيوموفسك). تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي