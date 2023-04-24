تعليق الملاحة البحرية في سيفاستوبول بعد محاولة هجوم أوكرانية فاشلة

أعلنت سلطات جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، صباح اليوم الاثنين، تعليق حركة الملاحة البحرية في خليج سيفاستوبول، وذلك بعد اعتراض هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المنطقة.

وأشارت الإدارة المركزية في مدينة سيفاستوبول إلى أن قرار تعليق حركة الملاحة البحرية للسفن والقوارب والعبارات في الخليج جاء لضمان أمن المنطقة في وقت تشهد فيه هجمات معادية مختلفة.

ولفتت الإدارة إلى أنه يتم تنظيم حركة الحافلات عبر البر بين الأجزاء الشمالية والوسطى من المدينة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرات مسيرة على سيفاستوبول

وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً بطائرات دون طيار على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول.