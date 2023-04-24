اليابان تحتج لدى روسيا بسبب اعتبار "اتحاد جزر تيسيما وهابوماي" منظمة غير مرغوب فيها

احتجت اليابان على روسيا على خلفية إعلان موسكو اتحاد جزر تيسيما وهابوماي منظمة غير مرغوب فيها، وفقاً لتصريح الأمين العام لحكومة اليابان، هيروكازو ماتسونو، موضحًا أن هذا لا يتطابق مع موقف اليابان بشأن المناطق الشمالية، كما تسمي اليابان جزر ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.

طوكيو – سبوتنيك. وقال ماتسونو، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، “لست في وضع يسمح لي بالتعليق على نوايا روسيا، لكن اتحاد تيسيما هو منظمة لسكان الجزر الشمالية السابقة وأحفادهم التي تعمل مع الرأي العام في اليابان لفترة طويلة، وقادت [ المنظمة] حملة لتوقيع اتفاق معاهدة سلام بين اليابان وروسيا. لذلك، ما تصر عليه روسيا أحادي الجانب ولا يتوافق [مع الوضع الحقيقي للأمور]”.

وأضاف الأمين العام لحكومة اليابان: “يحلم سكان الجزر السابقون، الذين في سن الشيخوخة، بأن المشكلة الإقليمية ستحل قبل يوم واحد على الأقل، وأن تستأنف الزيارات إلى المقابر. لذلك، فإن القرار الذي أعلنته روسيا يسيئ في المقام الأول إلى مشاعر السكان السابقين للجزر وعائلاتهم وجميع المعنيين. في 24 أبريل، عبر القنوات الدبلوماسية، تم تقديم عرض للجانب الروسي وتم تقديم احتجاج، لأن هذا يعتبر غير مقبول”.

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في وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الروسي أن أنشطة المنظمة غير الحكومية الأجنبية “اتحاد سكان جزر تيسيما وهابوماي” تهدف إلى انتهاك السلامة الإقليمية لروسيا، مما يشكل تهديدًا للأسس النظام الدستوري وأمن البلاد.