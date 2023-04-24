أردوغان: تركيا قللت بشكل كبير اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن تركيا قللت من اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع من نحو 80 في المائة إلى نحو 20 في المائة في العقدين الماضيين.

وقال أردوغان، في حفل تسليم دبابات جديدة من طراز “ألتاي” للقوات المسلحة التركية لإخضاعها للاختبارات في محافظة سكاريا شمال غربي البلاد، إن “عدد مشروعات الدفاع، الذي كان 62 فقط في عام 2002، تجاوز اليوم 750”.

وأشار إلى أن تركيا حددت هدفا يتمثل في إقامة “صناعة دفاعية مستقلة”.

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وأوضح الرئيس التركي، أن ميزانية البلاد لمشاريع الدفاع كانت 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وقد وصلت الآن إلى 75 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك تلك التي في عملية تقديم العطاءات.