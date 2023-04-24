الصين تعتزم البناء على القمر باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

تعتزم الصين استخدام برنامجها لاستكشاف القمر لدراسة جدوى تطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشييد المباني على سطح القمر.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن صحيفة “تشاينا ديلي” المحلية قول العالم وو وي رن، الذي يعمل لدى الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أنه من المقرر أن يقوم مسبار “تشانغآه-8” باستكشافات ميدانية للبيئة والمكونات المعدنية على القمر.

وأوضح العالم الصيني أن من بين مهام المسبار كذلك التأكد من إمكانية استخدام بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.

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وأضاف العالم الصيني البارز أنه إذا رغبت بلاده في البقاء على القمر لفترة طويلة، ستحتاج إلى تأسيس محطات باستخدام المواد الموجودة على سطحه.

وبدأت بالفعل عدة جامعات محلية مثل جامعة تونغجي وجامعة شيآن جياوتونغ، دراسة التطبيقات الممكنة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر، حسب التقرير الإخباري من الصحيفة.