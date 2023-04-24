روسيا بصدد إطلاق طائرات مدنية بمعدات إلكترونية محلية بحلول نهاية العام

أعلن المدير العام لشركة ” مكاتب أوليانوفسك للتصميم”، الكسندر فويت، أن مؤسسته تقوم بتركيب وتوصيل كل المعدات الإلكترونية اللاسلكية المرتبطة بطائرة “تو 214” الروسية.

وقال فويت لوكالة “سبوتنيك”: “من المفترض أن يتم إنتاج أول طائرة نهاية هذا العام، حيث سيتم التوقيع على عقد لإنتاج عدد كبير من الطائرات لشركة إيروفلوت وتاتنيفت لعامي 2024 و2025 ويبلغ حوالي 18 طائرة”.

وأضاف فويت بالقول إن طائرة نائب رئيس الوزراء – وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ستكون جاهزة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

أكبر شركة طيران تتحول للاعتماد على الطائرات الروسية

وطائرة “تو-214” طائرة ركاب يمكنها أن تحمل 210 أشخاص إلى مسافة 6500 كيلومتر وتتمتع بموثوقية عالية، ورأت النور في الفترة الأخيرة. وأنتجت روسيا القليل منها حتى الآن. أما الآن فإنها قررت تكثيف الجهود في مجال بناء الطائرات بعدما أقبل الغرب على وضع قيود على التبادل التجاري مع روسيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الطائرات المدنية وقطع الغيار لها إلى روسيا.