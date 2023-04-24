القوات الأوكرانية تستهدف بلدة فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف من "عيار الناتو"

ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز “إم 777”. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز “بي زد إتش 2000″، ومدافع “كراب” البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز “سيزار”.