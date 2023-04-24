بيسكوف يؤكد مشاركة نجله الأكبر في العملية العسكرية الخاصة

وقال بيسكوف إن نجله الأكبر “خدم في القوات المسلحة (الروسية) هذا الوقت، في الواقع، قام (نجل بيسكوف) بواجبه الدستوري”.

وتابع بيسكوف: “لقد اتخذ (نجله) مثل هذا القرار، إنه بالغ… نعم، بالفعل، شارك في العملية العسكرية الخاصة. لا أحب لقول المزيد، لا علاقة له بعملي”.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.