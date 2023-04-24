القوات الروسية تدمر قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة نحو أرتيوموفسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية “في دونيتسك، تواصل القوات البرية وطيران الجيش العمليات القتالية في المقاطعات الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما ودعمت مجموعة رماة المدفعية “الجنوبية”، جنبًا إلى جنب، مع وحدات القوات المحمولة جواً، قوات المشاة الروسية ومنعت محاولات العدو تنفيذ هجوم مضاد من الأطراف”.