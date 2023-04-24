القوات الروسية تدمر قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة نحو أرتيوموفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية المهاجمة المدعومة من القوات المجوقلة وقوات المجموعة “الجنوبية” (يوجني) التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت قوات احتياط الجيش الأوكراني، الموجودة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وفي منطقة بوغدانوفكا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية “في دونيتسك، تواصل القوات البرية وطيران الجيش العمليات القتالية في المقاطعات الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما ودعمت مجموعة رماة المدفعية “الجنوبية”، جنبًا إلى جنب، مع وحدات القوات المحمولة جواً، قوات المشاة الروسية ومنعت محاولات العدو تنفيذ هجوم مضاد من الأطراف”.
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11:40 GMT
وحسب البيان فإن الطيران قد نفذ ثماني طلعات جوية في المنطقة خلال النهار، ونفذت المدفعية 76 مهمة إطلاق نار.
وأضافت الدفاع الروسية: “أنها قد ألحقت الهزيمة بقوات احتياط العدو التي تقدمت في اتجاه مدينة أرتيوموفسك، في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.
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