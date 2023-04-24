مسلح يطعن إمام مسجد غربي الجزائر ويصيبه بجروح خطيرة

أصيب إمام مسجد بولاية تلمسان غربي الجزائر، بجروح خطيرة بعدما أقدم شخص على طعنه بخنجر بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية، إن إمام مسجد “على بن أبي طالب” ببلدية مغنية الشيخ سعيد تمتري تعرض لطعنة خنجر تحت الكتف بعد صلاة الظهر.

وأوضحت أن الجاني الذي لم تتضح دوافعه بعد، بادر بالاعتداء على شاب وسبب له جروحا على مستوى الوجه قبل أن يشرع في طعن الإمام.

مسؤول أوروبي: تعلمت الكثير عن الإسلام في جامع الجزائر… فيديو

وجرى نقل الإمام المصاب إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات البلدة، نظرا لخطورة جراحه، حيث اخترقت الطعنة الرئة، بحسب المصدر ذاته.