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نتنياهو يعلق على عملية الدهس في القدس: يذكرنا بأن إسرائيل في معاناة كبيرة

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على “عملية الدهس التي وقعت غرب القدس المحتلة وأسفرت عن إصابة 7 مستوطنين إسرائيليين”.

وقال نتنياهو، خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي، “قبل دقائق قليلة جرت محاولة لقتل الإسرائيليين، القتلة يقتلوننا جميعا، لقد أسسنا دولة مقابل ثمن كبير”.
وأضاف: “دولتنا قامت بقوة جيشنا وشرطتنا، في وقت حاول أعداؤنا اقتلاعنا من هنا ولا زالوا يحاولون ذلك، ولكننا سنمنعهم كما نفعل كل مرة”.
وأصيب 7 إسرائيليين، من بينهم حالة خطيرة، في عملية دهس، قرب سوق محانيه يهودا بالقدس.
وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رجلا يبلغ من العمر نحو 50 عاما أصيب بجروح خطيرة فيما أصيبت امرأتان في الثلاثينات من العمر بجروح متوسطة، وأصيب شخص رابع بجروح طفيفة.
إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس.. فيديوهات
13:52 GMT
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الهجوم وقع بالقرب من المكان الذي سيقام فيه حفل افتتاح فعاليات يوم الذكرى الـ 75 لتأسيس دولة إسرائيل. وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آخر المستجدات بشأن عملية الدهس.

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موقع سبوتنيك الروسي

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