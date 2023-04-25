نتنياهو يعلق على عملية الدهس في القدس: يذكرنا بأن إسرائيل في معاناة كبيرة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على “عملية الدهس التي وقعت غرب القدس المحتلة وأسفرت عن إصابة 7 مستوطنين إسرائيليين”.

وقال نتنياهو، خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي، “قبل دقائق قليلة جرت محاولة لقتل الإسرائيليين، القتلة يقتلوننا جميعا، لقد أسسنا دولة مقابل ثمن كبير”.

وأضاف: “دولتنا قامت بقوة جيشنا وشرطتنا، في وقت حاول أعداؤنا اقتلاعنا من هنا ولا زالوا يحاولون ذلك، ولكننا سنمنعهم كما نفعل كل مرة”.

לפני דקות אחדות נעשה ניסיון נוסף לרצוח את אזרחי ישראל בירושלים. הפיגוע הזה, במקום הזה, ברגע הזה, מזכיר לנו שארץ ישראל ומדינת ישראל נקנות בייסורים רבים. הפיגועים האלה באים בציפייה שיוכלו לנו ויעקרו אותנו מכאן, ואם הם יכלו היו רוצחים את כולנו. אבל הם לא יכלו לנו ואנחנו יכולנו… pic.twitter.com/BOjnZUUL6y — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2023

وأصيب 7 إسرائيليين، من بينهم حالة خطيرة، في عملية دهس، قرب سوق محانيه يهودا بالقدس.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رجلا يبلغ من العمر نحو 50 عاما أصيب بجروح خطيرة فيما أصيبت امرأتان في الثلاثينات من العمر بجروح متوسطة، وأصيب شخص رابع بجروح طفيفة.

إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس.. فيديوهات