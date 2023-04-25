مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" لـ"سبوتنيك": الدور الروسي مهم جدا لعودة النازحين

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بيروت – سبوتنيك. ولفت الساحلي أنه “حتى الآن لم نلمس أي بوادر إيجابية من الدول الغربية بالنسبة لملف عودة النازحين، والمستغرب أن هناك إصرارًا على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان”.

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وقال مسؤول ملف النازحين في “حزب الله” في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “القوى الأمنية اللبنانية من جيشٍ وأمن عام يقومون بواجبهم، ومَن يدخلون بطريقة غير شرعية يتم ترحيلهم، وهذا أكّدت عليه القوى الأمنية من خلال بيان مديرية التوجيه”.

ورأى “أن روسيا لعبت دورًا سياسيًا كبيرًا في المنطقة وتحديدًا في سوريا وهذا الأمر يجب أن نشكر روسيا عليه، ويمكنها أن تلعب دورًا أكبر وأهم في ملف إعادة النازحين السوريين، وأن من يمنع عودة النازحين، هي الإدارة الأمريكية ثم بعض الدول الأوروبية المستفيدة من المنظمات غير الحكومية، فالدور الروسي مهم جدًا من خلال لجان المصالحة في الداخل السوري، وهذا أمر يمهّد لعودة النازحين فلم يعد هناك عذر بأن المناطق ليست آمنة، حيث 90 بالمئة من الأراضي السورية هي تحت سيطرة الدولة”.

وأكد أنه “من خلال المسعى الروسي مع الدولة السورية لم يتعرّض أي عائد إلى وطنه من النازحين إلى مُساءلة أمنية، إلا بعض الذين عليهم ملفات جنائية أي تلطّخت أياديهم بالدم”.

وكشف مسؤول ملف النازحين في “حزب الله” أن “الأمن العام اللبناني استأنف حركة قافلات العودة من مختلف المناطق اللبنانية باتجاه المدن والبلدات السورية، ولو بشكل خجول، وأنه سيلتقي المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري بعد أيام للتباحث بهذا الموضوع، وأنه بالنيابة عن “حزب الله” سيعرض خدماته، لاسيما اللوجيستية من تسجيل الأسماء واستقبال طلبات من النازحين وإعداد اللوائح لإرسالها للأمن العام، كما كنا نفعل في العام 2018، وإذا أرادت الدولة نحن مستعدون للمساعدة”.

وأضاف أنه “حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك بوادر إيجابية من الدول الغربية بالنسبة لملف عودة النازحين، وهذا الأمر مستغرب ومستهجن، ونحن لا نفهم لماذا هناك إصرار على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، لا سيما بعد كل المشاكل الاقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها لبنان”.

وأشار الساحلي إلى أنه “يجب أن تكون أول أولويات الحكومة الحالية المُتلكئة أو التي ستُشكّل بعد انتخاب رئيسٍ للجمهورية، هو ملف النازحين لأن الوضع دقيق جدًا، فهناك ما يقارب مليونين و200 ألف نازح سوري في بلد عدد سكانه 5 ملايين، لا أعتقد أنه يمكن على أي دولة في العالم تحمّل هذا العبء، وهذا العدد بالنسبة لعدد سكانه”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن خطة روسية لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في قمة هلسنكي، بتاريخ 16 يوليو/ تموز من العام 2018.

ورحبت الحكومة اللبنانية السابقة في بيانها الوزاري بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني في العام 2019 بالمبادرة الروسية حيث جاء فيه “ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعمل على إقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين”.

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ووفقًا لمديرية الأمن العام، يتقدم اللاجئون الراغبون بالعودة إلى سوريا بطلب للعودة إلى مكاتب التسجيل التي يديرها في مختلف أنحاء لبنان. ثم تشرع المديرية في تجميع كافة أسماء اللاجئين المسجلين وتعمل على تنظيم النقل في حافلات إلى الحدود السورية. ووفقًا للاتفاق الثنائي، يرسل الأمن العام اللبناني أيضًا قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل عودتهم إلى سوريا.