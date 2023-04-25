وزير الخارجية التركي يكشف عن موعد اجتماع "ضروري" بين أردوغان والأسد

وأوضح جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة “تي في 100” اليوم الإثنين: “الاجتماع ممكن، لكن التحضير الأولي ضروري، من الضروري فهم المواضيع التي ستتم مناقشتها، كموضوع اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية وغيرها”.