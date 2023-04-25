اشتعال النيران في طائرة إماراتية بعد اصطدامها بطائر وشركة "فلاي دبي" تصدر بيانا… فيديو

أعلنت شركة “فلاي دبي” الإماراتية، مساء اليوم الإثننين، أن “طائرة تابعة لها اصطدمت بطائر عند إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وتواصل الآن رحلتها إلى دبي بسلام”.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن “طائرة “فلاي دبي” من طراز FZ 576، كانت متجهة من مطار كاتماندو إلى مطار دبي الدولي اصطدمت بطائر أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو”، مشيرة إلى أن الرحلة ستستمر كالمعتاد باتجاه دبي وستهبط وفقا لموعدها المحدد في دبي الساعة 00.14 بالتوقيت المحلي”.

أكد متحدث باسم “فلاي دبي” ان رحلتها رقم 576 FZ المتوجهة من العاصمة النيبالية كاتمندو إلى مطار دبي الدولي قد تعرضت للاصطدام بطائر اثناء الاقلاع، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أمن وسلامة الطائرة، التي تتابع الآن رحلتها بشكل طبيعي إلى دبي، حيث من المنتظر وصولها في تمام… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 24, 2023

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو، قالت إنه لـ”طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” بعد إقلاعها من نيبال، اليوم الإثنين، حيث تعرضت لحريق إثر تعرضها للاصطدام بطائر أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال”.