بيسكوف: صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون استيفاء شروطها

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون أن تستوفي شروطها.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف موسكو من تمديد الصفقة: “لا يمكن أن تستمر دون استيفاء الشروط”.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إلى تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، ومذكرة تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب صفقة الحبوب، مرجعةً ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.

وكتبت زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء: “في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بالفعل صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش. تنشأ فقط نتيجة لتصرفات الممثلين الأوكرانيين، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة، الذين، على ما يبدو، لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم”.