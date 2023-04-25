إعلام: موقع الموساد الإلكتروني والتأمين الوطني ومواقع إسرائيلية عدة تتعرض لهجوم سيبراني قوي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن “انهيار الموقع الرسمي للموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي بعد تعرضها على ما يبدو لهجمات إلكترونية على يد هاكرز سودانيين”.

وأفادت صحفية “معاريف” العبرية، بأن “مجموعة الهاكرز “أنونيموس سودان”، أعلنت أنها هاجمت موقع الموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي، وكتبت على حسابها في “تلغرام”، أن “هذا الهجوم تحضير لهجوم كبير”.

חשד למתקפת סייבר: אתרי “המוסד” והביטוח הלאומי קרסוhttps://t.co/0BnMrbVVu3 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) April 24, 2023

وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، لهجوم إلكتروني. وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى “أنونيموس سودان” قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي وبنك ديسكونت وبنك لئومي وبنك القدس، وأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.

وفي تلميح لمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية، أوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران ومدن أخرى أخرى احتفالا بهذا اليوم.

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وأشارت القناة إلى أن بعض المستخدمين قد أكدوا صعوبة التوصل إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، خاصة بنكي مزراحي والقدس، وأنه من المحتمل أن يكون هذا الإغلاق ناتج عن هجوم إلكتروني خارجي، ولا يوجد خوف حاليا من تسريب معلومات العملاء.