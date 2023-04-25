ريابكوف حول تصريحات الاستخبارات الأوكرانية بشأن الأسرى: نفعل كل ما بوسعنا لإعادة مقاتلينا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في معرض تعليقه على تصريحات رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، حول تبادل الأسرى “الكل مقابل الكل”، إن روسيا تفعل كل ما بوسعها لضمان عودة الجنود الروس الذين وقعوا في الأسر إلى ديارهم.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وأجاب ريابكوف ردا على طلب التعليق على تصريح بودانوف، قائلا: “أريد أن أقول شيئا واحدا فقط. بالطبع، نحن نفعل كل ما بوسعنا لضمان عودة مقاتلينا ومواطنينا إلى الوطن”.

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وفي وقت سابق، قال بودانوف، في حديث مع وسائل إعلام أوكرانية، إن موسكو وكييف تتفاوضان بشأن تبادل الأسرى بصيغة “الكل مقابل الكل” وأنهما “تقتربان” من تنفيذه.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).