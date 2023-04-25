وزراء دفاع حلف الناتو يتجمعون في بروكسل 10 مايو المقبل

قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الدفاع سيجتمعون في بروكسل في 10 مايو/ أيار، وذلك في اجتماع لجنة الدفاع في الحلف.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في البيان: “سيجتمع وزراء الدفاع بشكل شخصي في مقر الناتو في بروكسل في 10 مايو 2023 في اجتماع اللجنة العسكرية لحلف الناتو القادم”. الكرملين: الناتو ليس أداة سلام بل أداة “للمواجهة” وأمس الاثنين، عقد وزراء دفاع الناتو اجتماعًا افتراضيًا للجنة العسكرية في الناتو لمناقشة العمل على التخطيط العسكري للدفاع الجماعي.

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