جاويش أوغلو يحث المعارضة التركية على توضيح فوائد الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن البيان الذي أصدرته المعارضة التركية بشأن نيتها الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا يجب مناقشته لفهم ما إذا كان ذلك سيفيد أنقرة.

أنقرة – سبوتنيك . وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة “TV100″، ردًا على سؤال المذيع حول من هي الدولة التي تقرب أكثر إلى تركيا: الناتو أم روسيا: “تركيا هي واحدة من أقوى الدول الأعضاء في حلف الناتو، ولديها ثاني أقوى جيش، وتتصدر قائمة المساهمين في المهمات، وفي المرتبة الثامنة في المساهمة في الميزانية الحليفة. نحن بلد يدعم أنشطة حلف الناتو وتوسيع التحالف. نحن عضو لا يشترط في حلف الناتو”.

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وأضاف وزير الخارجية التركي أن أنقرة تشير إلى الأخطاء التي يرتكبها الحلف.

وقال أوغلو إن سياسة بلاده الخارجية هي سياسة 360 درجة: “روسيا، ودول الخليج، والعالم الإسلامي، وآسيا، والقوقاز، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية – نحن في كل مكان”، مضيفا أن “أنقرة لا تتخلى عن مبادئها الأساسية في تطوير علاقاتها مع روسيا”.

وتابع أوغلو: “نحن لا ننضم للعقوبات، ليس ضد روسيا فحسب، بل ضد إيران أيضًا. لماذا يجب أن ننضم؟ ما هي مصلحتنا؟ تقول المعارضة إذا حكمنا، سنثبت أننا أعضاء في حلف الناتو، وسننضم إلى العقوبات ضد روسيا. هل حسبتم ما هي فائدتها هنا، ما هي خسارتنا؟ لماذا يجب أن أتخلى عن سياسة مستقلة لإرضاء بعض الناس؟”.

وفي وقت سابق، صرح جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن أنقرة لا تؤيد العقوبات المفروضة من جانب واحد دون موافقة الأمم المتحدة، ولكنها أيضًا لن تسمح لأي شخص بتجاوز هذه العقوبات من خلال تركيا.

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من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، سابقًا بأن أنقرة لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا حيث يمكن أن تضر بالاقتصاد التركي قبل كل شيء.

وقد صرحت موسكو مرارًا بأن روسيا ستتغلب على الضغط العقوباتي الذي بدأت الغرب بممارسته عليها قبل عدة سنوات والذي ما زال يتزايد.

وقد صرحت روسيا أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات. وفي البلدان الغربية نفسها، تم تعبير الآراء عدة مرات بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.