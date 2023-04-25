غوتيريش يعلن مواصلة عمل الأمم المتحدة داخل السودان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صباح اليوم الثلاثاء، مواصلة الأمم المتحدة لعملها داخل السودان وخارجه، مؤكدا “التزام الأمم المتحدة بدعم مستقبل سلمي للشعب السوداني”.

وقال غوتيريش في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد وافقت على إعادة توطين مؤقت لبعض الموظفين في الأمم المتحدة في السودان. ولكن دعوني أكون واضحًا: لا تغادر الأمم المتحدة. سنواصل عملنا داخل البلاد وخارجها. التزامنا هو بالشعب السوداني، في دعم مستقبل سلمي”.

الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 72 ساعة لدواع إنسانية

وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.

يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم تنفذه الأخيرة.