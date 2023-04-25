قائد مروحية "مي-35" الروسية يكشف تكتيكات تجاوز منظومات الدفاع الجوي للعدو

كشف قائد مروحية “مي-35” الروسية، يُعرف باللقب “كابان”، عن تكتيكات تجاوز منظومات الدفاع الجوي للعدو، قائلا إن طواقم مروحيات “مي-35” تتبع تكتيك “التجاوز الأقصى” للتضاريس، بهدف تقليل التعرض لأنظمة الدفاع الجوي للعدو.

وقال كابان في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: “نستخدم تكتيك التجاوز الأقصى للتضاريس للحد من التعرض لأنظمة الدفاع الجوي للعدو، اعتمادًا على الظروف والاعتبارات المحيطة، مثل الغابات والممرات والأوضاع القريبة، لأن الارتفاع يصل في بعض الأحيان إلى 40 مترًا وفي بعض الأحيان يمكننا التحليق على ارتفاعات تصل إلى ثلاثة إلى خمسة أمتار”.

طيار يتحدث عن “الرؤية الليلية” للمروحية “مي-35”

وأشار كابان إلى أن التقنية المستخدمة “موثوقة للغاية”، حيث ساعدت في العديد من المواقف الصعبة التي يصعب تصورها.

وأضاف كابان: “أصعب جزء هو التصدي لمكافحة العدو عندما يُظهر الجهاز أن هناك هجومًا أو تسليط ضوء علينا، في هذه اللحظة تستخدم أقصى الإمكانيات. المروحية مصممة لإمكانيات أقل، ولكنها تتعامل معها وتساعد ولم تخذلنا في أي وقت”.

يشار إلى أن مي-35 هو مروحية نقل وقتالية روسية، مصممة لتدمير مركبات العدو المدرعة ودعم قصف القوات البرية ونقل البضائع والقوات المظلية. ويتألف طاقمها من شخصين، ويمكن للمروحية أن تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).