وزير الدفاع الصيني يحضر اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون

ذكرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، سيشارك في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي في 27-28 أبريل/نيسان، التي تضم بلدانًا مثل الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع “WeChat”: “سيشارك عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، من 27 إلى 28 أبريل/نيسان، في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي بالهند”.
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وأشار البيان إلى أن لي شانغ فو سيتحدث في المؤتمر وسيلتقي برؤساء وفود الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتعاون في مجال الدفاع والأمن وغيرها من المسائل.
وتأسست منظمة “شنغهاي” عام 2001، بين روسيا والصين ودول الرابطة المستقلة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان، والعام الماضي وقعّت إيران وثائق العضوية الكاملة في المنظمة.
وتركز منظمة “شنغهاي” منذ تأسيسها على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافةً إلى قضايا التنمية.
وحصلت المنظمة على صفة “مراقب” في الأمم المتحدة منذ عام 2005، وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافةً إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.
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