نشرت وسائل إعلام بريطانية مقالا أعربت فيه عن تقديرها البالغ للنظام الدفاعي لميناء سيفاستوبول، مشيرة إلى أن النظام الدفاعي يتألف من 6 طبقات على الأقل من الحواجز المختلفة، منها الدلافين.
وحاولت وسائل إعلام غربية تفسير فشل الهجوم الذي نفذه الجيش الأوكراني، باستخدام زوارق مسيرة في 24 أبريل/ نيسان، حيث أعلنت الدفاع الروسية تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.
يشير الكاتب والخبير البحري المعروف إتش آي ساتون، إلى أنه حتى الطائرات المسيرة لا تستطيع اختراق الخليج، وليس فقط الزوارق.
الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف لن يستطيع الاستيلاء على القرم
أمس, 11:11 GMT
وقال الخبير: “تتخذ روسيا إجراءات مكثفة لتعزيز الدفاع عن المرفأ ضد مثل هذه الهجمات. ومدخل ميناء سيفاستوبول محمي الآن بست طبقات على الأقل من الحواجز”.
وأضاف الخبير: “ويضاف إلى ذلك زوارق دورية ومروحيات ودلافين مقاتلة ومنشآت المدافع”، وفقا لمجلة “نيفال نيوز”.
يشار إلى أن كلاً من البحرية الأمريكية والبحرية السوفيتية يستخدمان الدلافين منذ أكثر من نصف قرن. في الستينيات، تم إنشاء أول حوض مائي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في شبه جزيرة القرم، حيث تم تدريب الدلافين، بمبادرة من القائد العام للبحرية، سيرغي غورشكوف، على البحث عن ألغام بحرية، ومساعدة الغواصين، وحتى التصدي للمخربين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك