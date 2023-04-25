إعلام: روسيا عززت خطا دفاعيا عن سيفاستوبول بـ6 طبقات بينها الدلافين المحاربة

وحاولت وسائل إعلام غربية تفسير فشل الهجوم الذي نفذه الجيش الأوكراني، باستخدام زوارق مسيرة في 24 أبريل/ نيسان، حيث أعلنت الدفاع الروسية تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

يشار إلى أن كلاً من البحرية الأمريكية والبحرية السوفيتية يستخدمان الدلافين منذ أكثر من نصف قرن. في الستينيات، تم إنشاء أول حوض مائي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في شبه جزيرة القرم، حيث تم تدريب الدلافين، بمبادرة من القائد العام للبحرية، سيرغي غورشكوف، على البحث عن ألغام بحرية، ومساعدة الغواصين، وحتى التصدي للمخربين.