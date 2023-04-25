متجاوزة الصين… الهند تصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم

أعلنت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن الهند ستصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم في أبريل/ نيسان الجاري، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى مليار و425 مليونا و775 ألفا و850 نسمة بنهاية الشهر الحالي، متجاوزةً بذلك عدد سكان الصين.

وأكدت الإدارة في بيان صحفي، أن عدد سكان الهند من المتوقع أن يستمر في النمو على مدى عقود عدة. وأشارت إلى أن معدل الخصوبة الحالي في الهند، البالغ 2.0 ولادة لكل امرأة، يعد أقل بقليل من العتبة البالغة 2.1، والتي تعد مستوى الاستقرار السكاني على المدى الطويل في غياب الهجرة.

وتعتمد هذه التوقعات على أحدث تقديرات الأمم المتحدة وتوقعاتها لعدد سكان العالم. وتواجه الهند تحديات مرتبطة بالشيخوخة السكانية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في الهند بين عامي 2023 و2050.

مجتمع سكان الهند يستيقظون على تهديد مميت