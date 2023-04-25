"الدعم السريع": مقتل الدبلوماسي المصري مسؤولية الجيش السوداني والإسلاميين

قالت قوات الدعم السريع في السودان إن مقتل الدبلوماسي المصري “مسؤولة قوات الجيش والإسلاميين”، مضيفة أن ذلك جاء كمحاولة للوقيعة بين قوات الدعم ومصر.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء يوم الاثنين، “مقتل محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم”.

مصر تعلن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في السودان خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها “تنعى ببالغ الحزن والأسى محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذي استشهد، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان”.

وأكد البيان، أن “البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام”.

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وقالت القوات السودانية، إن “القتيل محمد حسين محمد القراوي مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم، كان يستقل العربة سيارة بلوحة دبلوماسية رقم 132”.