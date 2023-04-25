دمر المقاتلون الروس لأول مرة المدفع الذاتي الحركة “TRF1” عيار 155 ملم الذي قدمته فرنسا للتشكيلات المسلحة في كييف.

تم نشر لقطات لضربه على يد “لانتسيت” الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

حاول المسلحون الأوكرانيون إخفاء مواقعهم، لكن هذا لم يساعدهم. رصدت طائرة الاستطلاع المسيرة موقع العدو، وبعد ذلك ألقت الطائرة الكاميكازي (الانتحارية) نفسها على المدفع. ولم تستطع حتى الشاشات الشبكية الخاصة حماية المدفع.

تسبب انفجار الذخيرة الروسية عالية الدقة في اندلاع حريق هائل، وانتشر اللهب المنبعث من المدفع إلى العشب الجاف.

ثم ظهرت صورة على شبكة الإنترنت تؤكد إتلاف هذه “الهدية” الأجنبية، حيث تم نقل بقاياها المشوهة على شاحنة.