ترامب يشكك في طبيعة مغادرة أشهر مذيعي "فوكس نيوز" ويتساءل: هل تم طرده؟

شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في طبيعة مغادرة المذيع الأشهر في قناة “فوكس نيوز”، تاكر كارلسون، نافيا أن تكون طواعية.

موسكو – سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها وسال إعلام أمريكية وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، تاكر كارلسون، مقدم البرامج التلفزيونية البارز الذي غادر شبكة “فوكس نيوز” فجأة، بأنه “رائع”، مضيفًا أنه لا يزال يتساءل عما إذا كانت الشخصية التلفزيونية قد طُردت أم تركت طواعية.

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وقال ترامب لمحطة “نيوزماكس”: “لا أعرف ما إذا كان ذلك طوعيًا أم أن أحدهم طرده، لكنني أعتقد أن تاكر كان رائعًا بالنسبة لي، خاصة خلال العام الماضي أو نحو ذلك”.

وافترض الرئيس الأمريكي السابق أن مغادرة كارلسون جاءت لأنه يريد مزيدًا من الحرية في منصبه، لكن مطالبه لم تتم تلبيتها، قائلا: “ربما غادر لأنه لم يتم منحه حرية التصرف، ربما يريد الحرية. لقد فوجئت بذلك”.

وكان كارلسون قد أعلن أمس الاثنين أنه سيغادر قناة فوكس نيوز، فيما قالت القناة بدورها إن القرار كان متبادلا.

يشار إلى أن صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” كانت قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن قرار “فوكس نيوز” بالتخلي عن مضيفها التلفزيوني الشهير جاء من رئيس شركة فوكس، روبرت مردوخ، وكان مرتبطًا بدعوى التمييز التي رفعها المنتج السابق آبي غروسبرغ.

واشتهر كارلسون ببرنامجه الحواري “تاكر كارلسون تونايت” على قناة “فوكس نيوز” منذ عام 2016، وهو معروف بانتقاده للرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي.