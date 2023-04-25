فرنسيون "يقرعون الطناجر" لإيصال صوتهم لماكرون… فيديو

وأفادت قناة “بي أف أم” الفرنسية عن تجمع مئات من المواطنيين الفرنسيين وسط العاصمة الفرنسية باريس، في مظاهرة أطلق عليها اسم “الطرق على الأواني الفارغة”، احتجاجا منهم على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

ويظهر في الفيديو بعض المحتجين الذي انتشروا على جانبي الطريق حاملين بأيديهم كل أنواع الأواني والفوارغ المعدنية كالطناجر والصحون وغيرها، وبدؤوا بترديد أهازيجهم “الساخطة” على ماكرون بالتزامن مع ذلك.

وانتقلت موجة الغضب قبل أيام في الشارع الفرنسي إلى مستوى آخر، حيث لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على التظاهر أو المناوشات الخفيفة مع الشرطة، بل طالت أهم مقر للمعاملات المالية في البلاد، حيث استهدف المواطنون الفرنسيون الثائرون على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد مبنى بورصة باريس “يورونكست”، ونجحوا في شق طريقهم إلى المبنى متجاوزين حواجز التفتيش.