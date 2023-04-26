ماكرون: إصابة جندي فرنسي بإطلاق نار أثناء عمليات الإجلاء في السودان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن أحد الجنود الفرنسيين أصيب بإطلاق نار خلال عمليات إجلاء رعايا بلاده من السودان.

وحسب صحيفة “لو موند”، جاء حديث ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه.

وأضاف ماكرون إن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرض لإصابة جراء إطلاق نار.

فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر

لكنه أكد أن الإصابة التي تعرض لها الجندي لا تهدد حياته، لم يدل الرئيس الفرنسي بمزيد من التفاصيل عن الحادث.

وكانت فرنسا، قد أعلنت أمس الإثنين، إغلاق سفارتها في السودان، حتى إشعار آخر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.