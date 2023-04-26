واشنطن: نسعى مع شركائنا لتشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات بشأن السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان.
وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتل خلال مؤتمر صحفي، إن جهود واشنطن تشمل أيضا التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.
Live now! @StateDeputySpox briefs reporters from the State Department, also streaming at https://t.co/N9qVImV8rX. https://t.co/ubqNnSYQHq
— Department of State (@StateDept) April 25, 2023
وأشار باتيل إلى أن واشنطن تضغط على طرفي الصراع في السودان من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار للوصول إلى المسار السياسي وتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وتابع “ندعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بالهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
أهم 4 أسئلة فرضها الصراع الدائر في السودان
16:33 GMT
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 11، دون أي بوادر لحل قريب.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك