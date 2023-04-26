واشنطن: نسعى مع شركائنا لتشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات بشأن السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتل خلال مؤتمر صحفي، إن جهود واشنطن تشمل أيضا التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.

Live now! @StateDeputySpox briefs reporters from the State Department, also streaming at https://t.co/N9qVImV8rX. https://t.co/ubqNnSYQHq — Department of State (@StateDept) April 25, 2023

وأشار باتيل إلى أن واشنطن تضغط على طرفي الصراع في السودان من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار للوصول إلى المسار السياسي وتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

وتابع “ندعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بالهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

أهم 4 أسئلة فرضها الصراع الدائر في السودان

وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 11، دون أي بوادر لحل قريب.