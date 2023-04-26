جيرونا يفوز على ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني… فيديو

اكتسح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، خلال الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.

سجل الأرجنتيني كاستيانوس أهداف جيرونا الأربعة في المباراة، بالدقائق 12 و24 و46 و62. بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 85. كاستيانوس يسجل سوبر هاتريك وينفجر أمام ريال مدريد 😱

⚽️⚽️⚽️⚽️#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_جيرونا pic.twitter.com/EgpV5yqmWt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2023 وبهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 41 محتلا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني “الليغا”. بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 محتلا المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

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