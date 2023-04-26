الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعمليات القتالية في السودان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن، الأطراف المتنازعة في السودان إلى وقف العمليات القتالية على الفور.

قال غوتيريش: “يجب وقف العمليات القتالية فورًا. نحتاج إلى جهود مشتركة من أجل السلام. أدعو الأطراف المتنازعة والجنرالات عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو وكذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى وقف إطلاق النار”.

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وأَضاف: “يجب أن يضع القادة السودانيون مصالح شعبهم في المقدمة. لا يجب أن يتم حل هذا الصراع على أرض المعركة، ولا ينبغي ذلك. أعرب الشعب السوداني بوضوح عن رغباتهم، فهم يريدون السلام واستعادة الحكم المدني عبر الانتقال إلى الديمقراطية”.

وتابع:

“يجب على الأطراف المتنازعة الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، المتفق عليه من خلال وساطة الولايات المتحدة، والاتفاق على وقف العمليات القتالية النهائية”.

وحث غوتيريش جميع أعضاء مجلس الأمن، وكذلك الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى، على الضغط على الأطراف المتنازعة لتخفيف التوتر وإعادتهم على الفور إلى طاولة المفاوضات.

أعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.