موسكو تعلن استعدادها المساعدة على تسوية الوضع الحالي في السودان

صرحت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع الحالي في السودان.
وقالت يفستيغنييفا: “نحث الأطراف المتصارعة على التصرف بإرادة سياسية واتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار. نعتقد أن أي خلافات يمكن تسويتها على طاولة المفاوضات”.
الأمم المتحدة لا ترى مؤشرات على استعداد أطراف النزاع في السودان للمفاوضات
أمس, 23:56 GMT
وأضافت أن روسيا ترغب في تأكيد استعدادها الثابت لمواصلة مساعدة السودان الصديقة في التغلب على التحديات الحالية والعودة إلى مسار السلام والتنمية المستدامة.
وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أسفرت، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة.
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