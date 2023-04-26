موسكو تعلن استعدادها المساعدة على تسوية الوضع الحالي في السودان

صرحت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع الحالي في السودان.

وقالت يفستيغنييفا: “نحث الأطراف المتصارعة على التصرف بإرادة سياسية واتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار. نعتقد أن أي خلافات يمكن تسويتها على طاولة المفاوضات”.

الأمم المتحدة لا ترى مؤشرات على استعداد أطراف النزاع في السودان للمفاوضات

وأضافت أن روسيا ترغب في تأكيد استعدادها الثابت لمواصلة مساعدة السودان الصديقة في التغلب على التحديات الحالية والعودة إلى مسار السلام والتنمية المستدامة.