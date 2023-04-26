بايدن يزور اليابان لحضور قمة "مجموعة السبع"

واشنطن – سبوتنيك . وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: “الرئيس بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو”.

وأضافت أن قادة مجموعة السبع سيناقشون خلال القمة مشاكل العالم، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا ودعم كييف.

وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع المتعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة الرفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.