بايدن يزور اليابان لحضور قمة "مجموعة السبع"

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار المقبل، للمشاركة في قمة “مجموعة السبع”.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: “الرئيس بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو”.
وزير الاقتصاد الياباني: قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما تركز على مواجهة الضغوط الاقتصادية
6 يناير, 11:32 GMT
وأضافت أن قادة مجموعة السبع سيناقشون خلال القمة مشاكل العالم، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا ودعم كييف.
وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع المتعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة الرفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
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