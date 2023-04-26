جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها القيادة في الدفاع عن أرتيوموفسك

صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أمس الثلاثاء، بأن القيادة الأوكرانية ارتكبت أخطاء بعدم تحضير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، للدفاع المطلوب.

موسكو – سبوتنيك . وقال في حديث للقناة الخامسة الأوكرانية، إن “كل شبر من الأرض في باخموت روي بالدماء الأوكرانية، وهذه مشكلة كبيرة، حيث ندفع ثمنا باهظا مقابل هذه المدينة، والقضية تتمثل في أن البعض ارتكبوا أخطاء ولم يحضروا المدينة للدفاع المطلوب (..)”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك

وفقا له، تكبدت القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك خسائر كبيرة للغاية.

وتقع مدينة أرتيوموفسك، شمال مدينة غورلوفكا؛ وتعتبر مركزا مهما لخطوط النقل، التي يتم من خلالها تزويد القوات الأوكرانية في دونباس، بالأفراد والمعدات.

ويدور قتال عنيف من أجل السيطرة على المدينة، منذ أكثر من ستة أشهر، بين القوات الروسية وقوات كييف.

وبحسب آخر المعلومات، تسيطر القوات الروسية تماما على نحو 90 في المئة من مساحة أرتيوموفسك؛ وفشلت كل محاولات القوات الأوكرانية لوقف تقدم وحدات الاقتحام التابعة لشركة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، نحو الجزء الغربي من المدينة.

كما قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة، أو وضعها تحت سيطرتها النارية؛ فيما تكبدت قوات كييف خسائر ضخمة في الأفراد والمعدات.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).