الصين تكشف عن مخطط لتطوير استكشاف الفضاء السحيق

رسمت الصين مخططا لتطوير استكشاف الفضاء السحيق في المستقبل يتضمن استكشاف القمر، والكويكبات، والمذنّبات، والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي.

وقال وو يان هوا، كبير مصممي المشروع الرئيسي لاستكشاف الفضاء السحيق، يوم الثلاثاء الماضي، خلال المؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء السحيق الذي عُقد في مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين، قال إن الصين ستطلق القمر الصناعي التتابعي “تشيوتشياو-2” أو “جسر العقعق-2″، و”المسبار تشانغ آه-6″، حوالي عام 2024، لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها إلى الأرض.

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وأضاف وو أن الصين تخطط لإطلاق المسبار تشانغ آه-7، حوالي عام 2026، لتنفيذ استكشاف الموارد للقطب الجنوبي للقمر، وإطلاق المسبار تشانغ آه-8، حوالي عام 2028، لبناء النموذج الأساسي لمحطة أبحاث القمر الدولية.

وتخطط الصين لإطلاق مهمة تيانون-2، حوالي عام 2025، لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض واستكشاف مذنب الحزام الرئيسي.

وأشار وو أيضاً إلى أن الصين تخطط لإطلاق مهمة تيانون-3، حوالي عام 2030، لجمع عينات من كوكب المريخ، وإطلاق تيانون-4، حوالي عام 2030، لاستكشاف نظام جوفيان وأورانوس، حسب وكالة “شينخوا”.