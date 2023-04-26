عبد اللهيان: إيران لا تقدم مساعدة عسكرية لأي طرف في أزمة أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مجددا أن “إيران لا تقدم مساعدة عسكرية لأي طرف في الحرب بينهما”.

وشرح عبد اللهيان، خلال لقائه في طهران مع مارتن غريفيث، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة للحالات الطارئة، المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وقال إن “إيران لا تقدم مساعدة عسكرية لأي طرف في الأزمة، ولا تعتبر الحرب حلا، وتدعم السيادة الوطنية ووحدة أراضي جميع الدول، بما في ذلك أوكرانيا”.

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ونفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، المزاعم الغربية والتقارير، التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، حول تزويد طهران موسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا، كما أكدت إيران، في أكثر من مناسبة، استعدادها للتوسط لحل الأزمة دبلوماسيا.

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.