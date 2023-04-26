انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية… "فيرست ريبابليك" يخسر 100 مليار من ودائعه

وأغلق المنظمون في ولاية كاليفورنيا في 10 مارس، بنك ” SVB”، الذي أصبح أكبر إفلاس لأحد البنوك في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية لعام 2008. ارتبط انهيار بنك ” SVB” بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية. بالإضافة إلى ذلك، في 8 مارس، تم الإعلان عن إغلاق بنك سيلفرجيت الموجه نحو التشفير، وفي 12 مارس، تم الإعلان عن إفلاس بنك نيويورك سيغنتشر المماثل.