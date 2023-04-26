الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة وقصف مناطق في محيط القيادة العامة

وأضاف: “ما زالت القناصة مستمرة في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم، وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان”.

وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأقدمت دول عديدة على إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.