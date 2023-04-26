الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة وقصف مناطق في محيط القيادة العامة

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع، بخرق الهدنة المعلنة في قصف مناطق في محيط القيادة العامة ومناطق حيوية في العاصمة الخرطوم، بشكل عشوائي.
وقال الجيش السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، إنه “لا يزال المتمردون [قوات الدعم السريع] مستمرون في خرق الهدنة المعلنة يوم 25 نيسان/أبريل”.
وتابع: “تتمثل أبرز هذه الخروقات في الأعمال الآتية: القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة، وإدارة المرافق الاستراتيجية”.
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وأضاف: “ما زالت القناصة مستمرة في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم، وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان”.
وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأقدمت دول عديدة على إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.
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