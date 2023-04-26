إعلام: أوروبا تفشل في محاولة ضرب روسيا

يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة كمية الطاقة المنتجة من قوة الرياح بهدف الاستغناء عن الغاز الروسي، ولكن جهدهم باء بالفشل.

وكانت كل من ألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك نشرت إعلانًا بشأن تسريع بناء محطات لتوليد الطاقة من الرياح، وحددت هدفًا للحصول على 65 غيغاوات بحلول عام 2030.

ووعدت المملكة المتحدة بالانضمام إليها، والتي خططت بدورها لبناء مراوح هوائية لتوليد الكهرباء بطاقة تصل لـ 50غيغاوات.

وبحسب وكالة بلومبرغ، أظهرت النتائج التحليلية لنشاط طاقة الرياح أن هذه الأهداف لن تتحقق.

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وقال رئيس قسم الطاقة الأوروبي راسموس إيربو، في “أورستد إيه / إس”، أضخم مطور لمحطات الطاقة الهوائية والبحرية في أوروبا: “أحد مخاوفي هو أننا لا نتحرك بالسرعة الكافية، ولن نحقق أهدافنا بحلول عام 2030”.