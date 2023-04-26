إعلام: أوروبا تفشل في محاولة ضرب روسيا

يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة كمية الطاقة المنتجة من قوة الرياح بهدف الاستغناء عن الغاز الروسي، ولكن جهدهم باء بالفشل.
وكانت كل من ألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك نشرت إعلانًا بشأن تسريع بناء محطات لتوليد الطاقة من الرياح، وحددت هدفًا للحصول على 65 غيغاوات بحلول عام 2030.
ووعدت المملكة المتحدة بالانضمام إليها، والتي خططت بدورها لبناء مراوح هوائية لتوليد الكهرباء بطاقة تصل لـ 50غيغاوات.
وبحسب وكالة بلومبرغ، أظهرت النتائج التحليلية لنشاط طاقة الرياح أن هذه الأهداف لن تتحقق.
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أمس, 12:47 GMT
وقال رئيس قسم الطاقة الأوروبي راسموس إيربو، في “أورستد إيه / إس”، أضخم مطور لمحطات الطاقة الهوائية والبحرية في أوروبا: “أحد مخاوفي هو أننا لا نتحرك بالسرعة الكافية، ولن نحقق أهدافنا بحلول عام 2030”.
وتوقع محللون في “بلومبرغ إن إي إف” أنه بحلول نهاية العقد، ستتمكن الدول الأوروبية من تحقيق قدرة إجمالية تبلغ نحو 88 غيغاوات، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع الأهداف المعلنة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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