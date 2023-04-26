محمد صلاح يكشف حلمه الأكبر منذ كان طفلا وأغلى لقب في حياته

كشف اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حلمه الأكبر منذ كان طفلا صغيرا.

وقال محمد صلاح، خلال مقابلة مع شبكة “بي تي” البريطانية، إن “الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كان هدفه الأكبر منذ أن كنت صغيرا”، مضيفا: “عندما كنت طفلا كنت أشاهد دوري الأبطال أكثر من الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي دوري آخر”.

وتابع: “كان دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة في ذلك الوقت وأعتقد أنه لا يزال كذلك، كان حلمي فقط أن ألعب فيه يوما ما، الفوز به أمر لا يصدق وأغلى لقب في حياتي”.

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وواصل الدولي المصري: “عندما أتيت إلى هنا قلت إنني أريد الفوز بالألقاب وأنا متحمس للعب ومساعدة الفريق على الفوز، أنا فخور جدا لتحقيق هذه الإنجازات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي”.

وحصد محمد صلاح، الذي لعب نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، لقب البطولة في موسم 2018-2019 حين فاز ليفربول على توتنهام 2-0 في النهائي.

ويأتي ذلك بعد الحديث عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز، في نهاية الموسم الجاري (2022 / 2023)، حسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية بأن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي سيقوم بإعادة تقييم فريقه الحالي وإعادة بنائه بعد ظهوره بأداء مخيب للآمال في الموسم الماضي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتماما من كل من ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي بضم النجم المصري، في الوقت الذي يواجه فيه ليفربول احتمالات الغياب عن دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.