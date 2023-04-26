"شي 5" تقنية روسية لدراسة الهبوط المفاجئ للطائرات عند المناورات المعقدة… فيديو

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وأفاد مراسل “سبوتنيك” بأن “الاختبارات على الطائرات الروسية في حالة الهبوط العمودي جارية في المعهد المركزي لديناميكيات الهواء في موسكو (جوكوفسكي للطيران)، حيث يتم تحديد مسار حركة الطائرة مسبقًا في أنبوب الاختبار، لتشكيل قاعدة بيانات تتم معالجتها بعد ذلك في خوارزمية التحكم في الطائرة”.
وعند الطيران في زوايا هجوم عالية الحدة، تتعرض الطائرة لخطر الوقوع في وضع التوقف، ونتيجة لذلك، تتعرض للانقلاب وتدخل بحركة دورانية حرجة.
ولدراسة هذه الخصائص والحالات وطرق تفادي مخاطرها، يتم اختبار نماذج الطائرات في تدفقات نفق الرياح باستخدام تركيبات خاصة تحاكي الأوضاع الحرجة عن طريق تغيير زوايا الهجوم والانزلاق الجانبي.
وقال رسلان ميرغازوف، رئيس مركز الطائرات ذات الأجنحة الدوارة في المركز، إن مسار “طيران الطائرة محدد مسبقًا في أنبوب الاختبار، ويتم تشكيل قاعدة بيانات، والتي تتم معالجتها بعد ذلك في خوارزمية التحكم في الطائرة. في مثل هذا النموذج، يمكنك العمل على أوضاع مختلفة للطائرة وتقديم توصيات لمزيد من التحسين”.
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12:11 GMT
ويقدم الخبراء توصيات بناء على النتائج من أجل تحسين نماذج جديدة للطائرات ذات كفاءة عالية بالنسبة لديناميكيات الهواء.
بالإضافة إلى ذلك، تجري دراسات على معدات من نوع “مس-21″ و”سج-نيو” التي يجري بناؤها وفقا لبرنامج استبدال الواردات الخارجية.
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