"شي 5" تقنية روسية لدراسة الهبوط المفاجئ للطائرات عند المناورات المعقدة… فيديو

وقال رسلان ميرغازوف، رئيس مركز الطائرات ذات الأجنحة الدوارة في المركز، إن مسار “طيران الطائرة محدد مسبقًا في أنبوب الاختبار، ويتم تشكيل قاعدة بيانات، والتي تتم معالجتها بعد ذلك في خوارزمية التحكم في الطائرة. في مثل هذا النموذج، يمكنك العمل على أوضاع مختلفة للطائرة وتقديم توصيات لمزيد من التحسين”.