الخارجية الصينية: السفير السابق لدى روسيا يرأس وفدا إلى كييف لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن “السفير الصيني السابق لدى روسيا، لي هوي، سيرأس الوفد الخاص إلى أوكرانيا ودول أخرى، لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية”.

بكين- سبوتنيك. وقال نائب مدير قسم آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية في وزارة الخارجية الصينية، يو جون، ردًا على سؤال للصحفيين، إن “لي هوي سيرأس الوفد الخاص إلى أوكرانيا”.

وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت سابق اليوم، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء.

الرئيس الصيني يبلغ زيلينسكي بإرسال مبعوث خاص لكييف لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر”، إن “الرئيس شي جين بينغ، أبلغ زيلينسكي بأن الصين سترسل الممثل الخاص للحكومة الصينية المعني بشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى، لإجراء اتصالات معمقة مع جميع الأطراف، بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية”.

وأكد الرئيس الصيني، بحسب البيان، وقوف بلاده إلى جانب السلام فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، مضيفًا أن “الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما”.

وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تفكر جميع الأطراف بجدية في الأزمة الأوكرانية، وأن تبحث بشكل مشترك عن طرق لإحلال السلام والاستقرار بشكل دائم في أوروبا عبر الحوار.