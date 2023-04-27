موسكو تعلن عشرة دبلوماسيين نرويجيين أشخاصا غير مرغوب بهم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين من أراضيها، واعتبارهم أشخاصا “غير مرغوب بهم”.

واستدعت الخارجية الروسية، السفير النرويجي، روبرت كفيلي، إلى الخارجية الروسية، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بقرار أوسلو بطرد 15 دبلوماسيًا من السفارة الروسية. وتم تسليمه مذكرة تعتبر عشرة دبلوماسيين في السفارة النرويجية بالإضافة إلى الملحق العسكري، أشخاصا غير مرغوب بهم.

وصفت الخارجية الروسية، في بيان لها على موقعها، ذلك بأنه “خطوة عدائية”، وحذرت من أن طرد الدبلوماسيين النرويجيين سيتبعه “إجراءات أخرى”.

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كما أُبلغ السفير النرويجي، بأن “إجراءات أخرى ستتبع على خلفية الإجراءات غير الودية لأوسلو، بما في ذلك فرض قيود على توظيف البعثات الدبلوماسية النرويجية لموظفين معينين محليًا من المواطنين الروس”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا “غير مرغوب بهم”، لأن أنشطتهم “لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي”.

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.